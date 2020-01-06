شكرا لقرائتكم خبر عن 76% نسبة رضا المسافرين عن مطار الملك فهد بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إحصائية شهر ديسمبر الماضي لمستوى رضا المسافرين عن جودة الخدمات المُقدمة في كل من: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر ديسمبر وشارك فيها أكثر من 800 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 75%، وهي ذات النسبة لشهر نوفمبر الماضي.

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وسجل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ارتفاعاً في نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة بــ 80% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي التي كانت 79%، في حين جاءت نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ذات نسبة الرضا المُسجلة لشهر نوفمبر وهي: 79%، 68%، 76%.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.