شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 22 شخصا إثر حريق في شقة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقا اندلع في شقة بالدور الأول، وتم إخلاء 22 شخصا بينهم شخص من ذوي الاعاقة حيث كان يعاني من اختناق و تلقى العلاج اللازم في الموقع . https://twitter.com/SaudiDCD/status/

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