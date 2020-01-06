شكرا لقرائتكم إنقاذ مريض سكر أصيب بكسر حاد في الفقرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-06 إنقاذ مريض سكر أصيب بكسر حاد في الفقرات بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن متابعات الخليج 365 - واس تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، من إجراء عمليتين لمريض أربعيني تعرض لإصابة حادة أدت إلى كسر متخلخل بين الفقرة القطنية السابعة والأولى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أنه كان يعاني من انزلاق غضروفي كبير بين الفقرة الخامسة والسادسة سببت له ضغطاً على أعصاب الحبل الشوكي.

وسارع الفريق الطبي المختص بإجراء تدخل جراحي ناجح أستمر لمدة ساعتين تم من خلاله تثبيت الكسر والخلع بواسطة إزالة الغضروف ما بين الفقرات السابعة والأولى مع دمج الفقرات بدعامة غضروفية وتثبيته ببراغي وشرائح معدنية، كما أجريت العملية الثانية عن طريق إزالة الغضروف ما بين الفقرة الخامسة والسادسة ودمج الفقرات بدعامة غضروفية مع تثبيته بشرائح وبراغي معدنية، حيث تكللت العمليتين بالنجاح وغادر المريض وهو يتمتع بحالة صحية جيدة – ولله الحمد -. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ مريض سكر أصيب بكسر حاد في الفقرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.