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العمل توضح مزايا وحقوق العاملين ليلاً ومدى إمكانية الرفض
ضمان حقوق العامل بالترقيات أو التدريب أو التطور الوظيفي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن ضوابط وشروط العمل الليلي التي أقرتها الوزارة، تشمل توفير الخدمات الصحية، وتسهيل حصول العاملين في الفترة الليلية على خدمات غذائية مناسبة، وتوفير الترتيبات المناسبة للإسعافات الأولية وإجراءات الطوارئ.
كما تضمنت الالتزام بالأنظمة والقرارات الوزارية الأخرى المتعلقة بعمل وتنظيم بيئة عمل المرأة، مشيرة إلى أنه يمكن للعامل تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حالة عدم مناسبته صحيا يتم نقله إلى عمل في الفترة المعتادة.
وأشار أبا الخيل إلى أن “العامل الليلي” يتمتع بالعديد من المزايا والتعويضات، أبرزها توفير مزايا في الأجر أو ساعات العمل أو أي مزايا أخرى، مثل بدل نقل، تقليل ساعات العمل على سبيل المثال، توفير بدل لطبيعة العمل الليلي.
وقال أبا الخيل، إن من حقوق العامل، حفظ حقه في الترقيات أو التدريب أو التطور الوظيفي عموماً، وكذلك التأكد حقه من توفر الخدمات الصحية المناسبة في حال حدث أي طارئ صحي في العمل.
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