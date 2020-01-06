إصابات في حادث تصادم مركبتين بجدة

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن اصطدام مركبتين في أبرق الرغامة بمحافظة جدة .

Advertisements

وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الحادث نتج عنه عددٌ من الإصابات، حيث باشرت الجهات المختصة الحادث على الفور.

وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 “أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







