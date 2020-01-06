وزير الخارجية يستعرض تحضيرات قمة العشرين مع رؤساء البعثات الدبلوماسية

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

اجتمع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، اليوم الاثنين، برؤساء بعثات المملكة لدى دول مجموعة العشرين بحضور فهد المبارك وفهد تونسي في إطار التحضيرات الخاصة بسنة الرئاسة.

وقال وزير الخارجية : “لمست في الجميع رغبة الإنجاز للخروج بقمة تتناسب مع المكانة العظيمة لبلادنا”.

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وأضاف “يسرني أن أشكر أصحاب المعالي والسعادة على المشاركة في هذا الاجتماع الهام الذي سنقر فيه ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن تمهيداً لرفعه لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولنا في اجتماع القمة الذي سيدعو له الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وتابع وزير الخارجية “يأتي اجتماعنا اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا، والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن”.

وأكد وزير الخارجية أن المملكة حريصة كل الحرص على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء في هذا المجلس لمواجهة تلك التحديات والمخاطر التي تحيط بنا من كل جانب، ولا بد لي أن أشيد بكل ما قدمتموه من جهد وتعاون خلال الفترة الماضية لكي نحقق ما نصبوا إليه

وتابع أن اجتماعنا هذا يعكس جانباً مما يوليه قادة دولنا من حرص واهتمام ببذل كل ما من شأنه الوصول إلى التكامل والتعاون الوثيق فيما بيننا في كافة المجالات، وتحقيق التنمية المستدامة لدولنا والرخاء لشعوبنا، وتعزيز أمننا وأمن واستقرار المنطقة.

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