السعودية | رسالة من الملك سلمان إلى أمير الكويت ينقلها وزير الدولة السعودي

شكرا لقرائتكم رسالة من الملك سلمان إلى أمير الكويت ينقلها وزير الدولة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، وزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، الذي حمل رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

أمير الكويت ووزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء الامير تركي بن محمد بن فهد آل سعود

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فقد حمل أمير الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، سائلا العلي القدير أن ينعم على المملكة وشعبها بمزيد من التطور والازدهار.