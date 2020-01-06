شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : النفيسي يخرج عن صمته ويرد على قرار القضاء الكويتي اعتقاله بتهمة الإساءة للإمارات.. شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكتفى المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي، برد مختصر على قرار القضاء الكويتي اعتقاله.

حيث قال في تغريدة قبل قليل، على تويتر، رصدها "بويمن": "حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير".

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عاجل: النفيسي يخرج عن صمته ويرد على قرار القضاء الكويتي اعتقاله بتهمة الإساءة للإمارات.. شاهد ماذا قال؟؟

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وكانت محكمة الجنايات في الكويت، قررت إصدار أمر بضبط وإحضار بحق النائب السابق د. عبدالله النفيسي؛ على خلفية قضية الإساءة لدولة الإمارات.

ويأتي قرار المحكمة؛ بسبب عدم حضور النفيسي للمحكمة، فيما أجلت القضية إلى جلسة 2 فبراير/شباط المقبل، وفقا لما ذكره موقع ”القبس“ الإلكتروني.

وكان المحامي الكويتي عبدالمحسن الموسى قد تقدم ببلاغ ضد النفيسي، منذ سنتين، لدى النيابة العامة؛ بتهمة ما أسماه تكرار النفيسي ”إساءته المتعمدة لدولة الإمارات الشقيقة وحكامها، وخروجه عن أدبيات النقد المسموح به، كما أن ما ذكره النفيسي يعتبر إساءة بالغة، ما قد يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، وهو ما يعد مجرّما وفق قانون الجزاء“.

وكان النفيسي قد نشر عبر تويتر تغريدة، جاء فيها: ”محمد دحلان يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم دحلان. فكر فيها بعمق“.

وأثارت التغريدة حينها موجة من الجدل والردود والتعليقات الخليجية الغاضبة؛ ما دفعه إلى حذف التغريدة.