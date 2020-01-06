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السعودية ستدعو لقمة خاصة بالدول المطلة على البحر الأحمر

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من المقرر ان يدعو العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الى قمة لقادة الدول المطلة على البحر الأحمر ، بحسب ما أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وقال بن فرحان بحسب قناة الاخبارية خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر في الرياض، إن هذا الاجتماع "يأتي لتسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات"، مشيرا إلى "أن المملكة حريصة على التنسيق والتعاون مع شقيقاتها الدول الأعضاء لمواجهة التحديات والمخاطر".

ولفت بن فرحان إلى أنه سيتم خلال الاجتماع اليوم، إقرار ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية وخليج عدن، على أن يرفع إلى القادة في اجتماع القمة الذي سيدعو له الملك سلمان.

وتأتي هذه القمة ، بعد مقتل قائد "فيلق القدس " الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 آخرين، فجر الجمعة، بقصف جوي أمريكي في بغداد؛ ما أثار غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.

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