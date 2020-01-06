عاملة تثير الشكوك داخل جامعة الملك عبد العزيز.. وبعد نصب كمين لها كانت المفاجأة– فيديو

أوضحت وكیلة شطر الطالبات في السلیمانیة بجامعة الملك عبدالعزيز ھناء جمجوم، تفاصيل واقعة القبض على عاملة وافدة من جنسية آسيوية بحوزتھا حبوب مُخدرة داخل الجامعة.

وقالت هناء جمجوم في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن إدارة الجامعة تلقت بلاغاً من هيئة التدريس والطالبات بوجود شك لديهم بقيام إحدى العاملات ببيع أشياء غريبة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط العاملة وبحوزتها حبتين من الحبوب المخدرة، وذلك بعد نصب كمين لها. لافتة إلى أنه جرى تسليمها إلى الجهات الأمنية.

وأضافت أن العاملة اعترفت خلال التحقيقات بالحصول على الحبوب المخدرة من صديقة لھا تعمل بأحد مستشفیات الصحة النفسیة.