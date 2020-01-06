نادين البدير تعلن خبر سار بشأن استقدام العمالة الإندونيسية.. وتكشف عن رواتبها -فيديو

أعلنت الإعلامية نادين البدير، عن خبر وصفته بالسار بشأن استقدام العمالة الإندونيسية، مشيرة إلى أن مصدر مسؤول أكد إبرام اتفاق بين الجانبين السعودي والإندونيسي حول تولي شركات تأجير استقدام العمالة المنزلية.

ونقلت نادين مقدمة برنامج “اتجاهات” على قناة “روتانا خليجية” عن المصدر قوله، إن تلك الشركات ستتولى كل شيء، وسيودع المؤجرون الرواتب في حساب الشركة التي ستقوم بدورها بمحاسبة العمالة.

وأوضحت أن راتب العاملة ستكون بين 1500 إلى 1800 ريال، مبينةً أن الشركات ستتولى مسؤولية الفحص وإقامتها ودفع نفقاتها، لافتة إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ قريباً بعد الإعلان عن هذه الشركات.