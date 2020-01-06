السعودية اليوم / تدخل جراحي ناجح مع حالة مصاب بكسر حاد في الفقرات في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن



حفر الباطن 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، من إجراء عمليتين لمريض أربعيني تعرض لإصابة حادة أدت إلى كسر متخلخل بين الفقرة القطنية السابعة والأولى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية تبين أنه كان يعاني من انزلاق غضروفي كبير بين الفقرة الخامسة والسادسة سببت له ضغطاً على أعصاب الحبل الشوكي.

وسارع الفريق الطبي المختص بإجراء تدخل جراحي ناجح أستمر لمدة ساعتين تم من خلاله تثبيت الكسر والخلع بواسطة إزالة الغضروف ما بين الفقرات السابعة والأولى مع دمج الفقرات بدعامة غضروفية وتثبيته ببراغي وشرائح معدنية، كما أجريت العملية الثانية عن طريق إزالة الغضروف ما بين الفقرة الخامسة والسادسة ودمج الفقرات بدعامة غضروفية مع تثبيته بشرائح وبراغي معدنية، حيث تكللت العمليتين بالنجاح وغادر المريض وهو يتمتع بحالة صحية جيدة - ولله الحمد -.

// انتهى //

13:51ت م

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