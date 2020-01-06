السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تُعرف بأهمية النباتات وفوائدها بمهرجان الزهور بالأحساء



الأحساء 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

تشارك جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء؛ في فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الزهور بمنتزه جواثا السياحي، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وتستمر فعالياته لمدة 9 أيّام.

وأوضح عميد كلية العلوم الزراعية والأغذية بالجامعة الدكتور أحمد السقوفي، أن دور الكلية خلال هذه المشاركة، التوعوية البيئية وتعريف الجمهور بأهمية النباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، والاهتمام بزراعة الحدائق المنزلية ووقايتها من الآفات والأمراض النباتية وتعريف الزائر باستخدام مواد آمنة من المنزل في وقاية النباتات بدلاً من المبيدات، ومساعدة الأفراد على إيجاد مشاتل بمنازلهم من خلال التوجيه، والتركيز على توعية الوفود بأهمية الحفاظ على البيئة وكيفية العمل على تحسينها من خلال جهودهم الذاتية بزيادة الرقعة الخضراء والحد من عوامل التلوث البيئي بجميع أشكاله.

ولفت إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن أنشطة الكلية ودورها في الشراكة المجتمعية بما يجسد دور الجامعة ورؤيتها.

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13:48ت م

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