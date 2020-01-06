السعودية اليوم / 400 نسخة من المصحف الشريف لزوار مهرجان الغضا يومياً



عنيزة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

يشارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة بجناح ضمن مهرجان الغضا للثقافة والفنون الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة بقرية الغضا.

وبين المشرف على الجناح محمد مصلح الحجيلي، أن الجناح يقدم معلومات وافيه لزوار المهرجان عن المجمع ، ويقدم كذلك هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف والتفسير الميسر والترجمات، حيث يوزع ما معدله 400 نسخة يومياً، إلى جانب مطبوعات عن مراحل الطباعة في المجمع ولوحات تعريفية بأعماله ، مشيراً إلى أن المجمع يقدم للعالم قرابة 18 مليون نسخة من القران الكريم سنوياً بعضها مترجم إلى 73 لغة .

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12:53ت م

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