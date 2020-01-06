

الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

بلغ عدد القضايا التجارية المنجزة خلال العام الجاري 1441 هـ، في المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة نحو 11425 قضية.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 5887 قضية، تليها مكة المكرمة بـ 4839 قضية، ثم الشرقية بـ 2450 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 717 قضية.

وعززت المحاكم التجارية بيئة قطاع الأعمال، بتوفيرها مناخًا اقتصاديًا تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأدت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

// انتهى //

12:41ت م

0057





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزارة العدل: إنجاز 11 ألف دعوى من القضايا التجارية المقيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.