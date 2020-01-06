السعودية اليوم / سقوط قتلى في كمين استهدف حافلة شمال موزمبيق



مابوتو 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واس

أوقع كمين استهدف حافلة ركاب صغيرة في شمال موزمبيق التي تشهد تمردًا عددًا من القتلى وفق ما أفاد به سكان المنطقة.

ونقلت مصادر إعلامية عن السكان المحليين أن ما بين أربعة وعشرة أشخاص قتلوا جراء إحراق الحافلة الصغيرة التي كانت تقل 20 شخصًا من بالما إلى بيمبا.

يذكر أن مقاطعة كابو ديلغادو تشهد منذ أكثر من عامين انتشارًا لعناصر مسلحة تسعى القوات الموزمبيقية إلى مقاوماتها.

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12:36ت م

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