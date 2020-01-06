السعودية اليوم / 6 آلاف زائر في رابع أيام فعاليات "هروب سحر الجنوب 2"



هروب 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

شهدت فعاليات محافظة هروب الشتوية "هروب سحر الجنوب 2 " زيارة ما يقارب 6 آلاف زائر في رابع أيام الفعاليات، وسط أجواء ماطرة وجميلة منذ انطلاق الفعاليات.

وشهد المسرح التفاعلي إقبال للأسر والأطفال والشباب من الجنسين ، والاستفادة من البرامج التوعوية التي تقدمها إدارة الدفاع المدني بمحافظة هروب للجمهور في مجال السلامة ، والمسابقات الثقافية والترفيهية والدورات التدريبية المختلفة .

وأكد المدير التنفيذي لفعاليات هروب سحر الجنوب 2 أحمد الحمزي أن الحضور المتميز لفعاليات هروب الشتوية واكبة تنوع البرامج والفعاليات النوعية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع .

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12:19ت م

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