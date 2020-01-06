السعودية اليوم / جامعة طيبة تفتح باب القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية والبكالوريوس



المدينة المنورة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل في برامج الدبلوم (المدفوعة) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للرجال والنساء، كما أعلنت العمادة وبالتعاون مع كلية الحقوق عن التسجيل في برنامج دبلوم المحاماة (المدفوع) لحملة شهادة البكالوريوس في (الحقوق والقانون والشريعة والأنظمة) بالمدينة المنورة للرجال والنساء.

وأوضحت العمادة أن التقديم سيستمر حتى يوم السبت القادم، من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية على الرابط (www.taibahu.edu.sa)، مبينة أن الدراسة لحملة الشهادة الثانوية ستكون لمدة (سنتان) في التخصصات (اللغة الإنجليزية والتسويق والمبيعات وبرمجة الحاسب ونظم المعلومات والفندقة والسياحة حسب التخصص المتاح في كل مقر من مقرات الجامعة ببوابة القبول الإلكتروني، مؤكدة على أن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية.

وأضافت أن مدة الدراسة لحملة البكالوريوس في برنامج دبلوم المحاماة ستكون سنة واحدة الذي هو مصنف لدى وزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية، موضحة أن آلية القبول لجميع البرامج ستكون عبر تعبئة نموذج طلب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة بإرفاق صورة من شهادة البكالوريوس أو الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين بصيغة PDF وسيتم القبول النهائي بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة لكل برنامج علماً بأن الدراسة في جميع البرامج عن طريق الانتظام في الفترة المسائية.

// انتهى //

12:17ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.