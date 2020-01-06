شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الملك سيدعو إلى قمة لقادة «الدول المشاطئة» والان نبدء بالتفاصيل
انطلقت فعاليات الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء خارجية الدول المشاطئة للبحر الأحمر في الرياض اليوم.
وقال وزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيدعو إلى قمة لقادة الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وأضاف سموه، هذا الاجتماع يأتي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكداً حرص المملكة على العمل مع شقيقاتها لمواجهة المخاطر، ويأتي لتسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات.
وأشار سموه إلى أن ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية وخليج عدن سيرفع للقادة في اجتماع القمة الذي سيدعو له.
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