السعودية | مواطن دخل مركز جامعة المجمعة للتأهيل على كرسي وخرج ماشيًا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:23 صباحًا, 6 يناير 2020 م المناطق_المجمعة قصة من قصص النجاح سجلها مركز جامعة المجمعة لتقنيات التأهيل والأطراف الاصطناعية بعد أن تمكن من مساعدة مواطن دخل على كرسي متحرك وخرج ليمشي مجددًا على قدميه.

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