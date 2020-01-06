شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاتينية» الخدمات الرقمية للشؤون الصحية بالحرس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

صُنفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ضمن (الفئة البلاتينية) وهي أعلى فئة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية بنتيجة مؤشر نضج 100% من بين الجهات الحكومية بمختلف القطاعات على مستوى المملكة، وذلك ضمن اخر تقرير أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر".

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