شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وغبار على مكة حتى الـ 6 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظات الخرمة، المويه، تربة ، ورنية.

وقالت الهيئة أن هذه الحالة ستنتهى عند الساعة السادسة من مساء اليوم.