شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وغبار على مكة حتى الـ 6 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
حذرت هيئة الأرصاد من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، وتشمل محافظات الخرمة، المويه، تربة ، ورنية.
وقالت الهيئة أن هذه الحالة ستنتهى عند الساعة السادسة من مساء اليوم.
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