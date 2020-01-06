شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة مواطنين فلسطينيين من بلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنيه ومحلية في بيت لحم أن جيش الاحتلال اعتقل راضي صلاح طقاطقة، وعامر خالد طقاطقة، ومجاهد يوسف طقاطقة، ومحمود أحمد طقاطقة، وماجد صلاح طقاطقة، ومحمد خالد ثوابتة ، بعد أن داهم منازل ذويهم وفتشها.

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