شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم متجذر في جمجمة مريضة بمستشفى الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

أجرى بفضل الله فريق جراحة قاع الجمجمة و الأوعية الدماغية لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة عملية ناجحة لإستئصال ورم متجذر في قاع جمجمة لمريضة كانت تعاني من صداع مزمن في الجزء الخلفي للرأس.

وبعد عمل فحوصات تصويرية تبين وجود ورم حميد في قاع الجمجمة أمام جذع الدماغ (الثقبة العظمى) وتم اتخاذ القرار الطبي بضرورة استئصاله خلال عملية عن طريق فتحة جراحية خلف الأذن للوصول الى قاع الجمجمة تكللت ولله الحمد.

وقد غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة بعد إكمال البرنامج العلاجي.