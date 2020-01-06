فيديو.. المصلح: الجن لهم القدرة على سرقة الأموال وإخفائها

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح أن الجن لهم القدرة على السطو على الأموال وسرقتها وأخذها.

وقال المصلح، رداً على سؤال امرأة ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الجن قد يكون لهم تسلّط على أموال الناس ومصالحهم بأنواع من التسلط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “إِن الشيطان يحضر أَحدكم في شأنه كله”.



Advertisements

وقالت المرأة في سؤالها إنها شكت بأنها تعرّضت لنقصٍ في مالها بعد تحذير أقاربها لها بأن الجن يسرقون الأموال بينما هي تنفي وقوع ذلك متسائلة عن حقيقة سرقة الجن أموال الناس؟ ليجيبها الشيخ بقدرته حقاً على إخفاء الأموال.

ورد الشيخ المصلح بقوله: إن عالم الجن عالم غيبي ولهم من القدرات والتصرفات ما يخرج عن مألوف الناس وقدرتهم، بالتالي الشياطين وهم مردة الجن من إبليس وذريته قد يكون لهم تسلّط على أموال الناس بأخذها أو إخفائها أو نقصها ونحو ذلك.

تابعنا على تواصل معنا على