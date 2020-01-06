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سهم أرامكو يسجل 34.45 ريال في التعاملات الصباحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل سهم أرامكو 34.45 ريال في التعاملات الصباحية بتراجع طفيف قدره 0.29 % بحسب سوق الأسهم السعودية “تداول”.
يذكر أن سهم أرامكو لامس خلال تداولاته أمس (الأحد) مستوى 34.5 ريال، ما انعكس عنه ارتفاع نسبة توزيعات أرامكو السنوية المضمونة لخمس سنوات لتتجاوز أول مرة 4% من سعر السهم، كأعلى من متوسط عوائد سوق الأسهم السعودية، وأغلق السهم بنهاية فترة تداولاته عند مستوى 34.55 ريال.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي بنهاية تداولاته أمس (الأحد) متراجعا 2.35% عند مستوى 8200 نقطة، فيما تراجع مؤشر إم تي 30 منخفضا 2.37% عند مستوى 1153 نقطة، أما مؤشر نمو حد أعلى انخفض 0.5% عند مستوى 6846 نقطة.
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