سهم أرامكو يسجل 34.45 ريال في التعاملات الصباحية

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل سهم أرامكو 34.45 ريال في التعاملات الصباحية بتراجع طفيف قدره 0.29 % بحسب سوق الأسهم السعودية “تداول”.

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يذكر أن سهم أرامكو لامس خلال تداولاته أمس (الأحد) مستوى 34.5 ريال، ما انعكس عنه ارتفاع نسبة توزيعات أرامكو السنوية المضمونة لخمس سنوات لتتجاوز أول مرة 4% من سعر السهم، كأعلى من متوسط عوائد سوق الأسهم السعودية، وأغلق السهم بنهاية فترة تداولاته عند مستوى 34.55 ريال.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي بنهاية تداولاته أمس (الأحد) متراجعا 2.35% عند مستوى 8200 نقطة، فيما تراجع مؤشر إم تي 30 منخفضا 2.37% عند مستوى 1153 نقطة، أما مؤشر نمو حد أعلى انخفض 0.5% عند مستوى 6846 نقطة.

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