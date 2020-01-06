تحديث جديد يحل مشاكل فيفالدي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل المتصفح فيفالدي على تحديث جديد من شأنه حل بعض المشاكل مثل عدم فتح بعض الصفحات أو عدم التوافق مع صفحات معينة على شبكة الإنترنت.

وأوضحت الشركة المطورة للمتصفح أن المسؤول عن هذه المشكلة في كثير من الحالات هو ما يعرف بمعلومات “User Agent”، وهي عبارة عن معلومات حول اسم وإصدار المتصفح، والذي يتم نقله لسيرفر الويب عند استدعاء المستخدم لإحدى الصفحات.

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ويسمح ذلك لمشغلي المواقع بإظهار التحذيرات، التي تفيد بأن عرضهم تم تحسينه لمتصفحات معينة، وكذلك حظره لمتصفحات أخرى.

ولزيادة توافق متصفح فيفالدي لم يعد يتم نقل معلومات “User Agent” في الإصدار 2.10 الجديد.

جدير بالذكر أن المتصفح فيفالدي يدعم أنظمة التشغيل Windows وMac وLinux

الصورة مصدرها د ب أ