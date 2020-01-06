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عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ صالح المغامسي ، إن النكاح من أعظم السنن التي جاء الشرع بها ، ومن تتبع سيرة المرسلين عليهم الصلاة والسلام إن الله حكى عنهم قائلاً ” وجعلنا لهم أزواجا وذرية” ، وقد كانت في شريعة الأنبياء جميعاً تعدد النساء .

وتابع خلال حلقة ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ”، فالأصل عند أنبياء الله ورسله أنه كان لديهم أكثر من زوجة ، بل كان عند سليمان الكثير والكثير من النساء اللاتي أباحهن الله عز وجل له .

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شاهد المغامسي: يجوز للرجل القوي ’’نكاح’’ مجموعة نساء في وقت واحد !! (فيديو)



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وأضاف ، وجاء الشرع في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بإباحة أن يجمع الرجل بين 4 زوجات ، في وقت واحد ، ولو قُدر أن طلق أو توفيت الزوجة فهو غير مرتبط بالأربع زوجات .

وأكد المغامسي ، سواءً عرف الناس الحكمة من جواز تعدد الزوجات أو لم يعرفوا فهي شريعة مقررة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولم يخالف في هذا أحد .