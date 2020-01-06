طقس قطبي على المملكة حتى 17 يناير

توقع حسن كراني، خبير الأرصاد الجوية، سيطرة الطقس القطبي 10 أيام قادمة على أجواء المملكة. وقال كراني في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الأحد: سوف يُغطي وشاح القطبي جزيرتنا بمحور يمتد إلى جنوب الجزيرة الجمعة 17 يناير، فتنعموا بشتاء ضبابي، صقيعي، فرصة لتجمد المياه، مع أخذ الاحتياطات اللازمة للتدفئة والملابس الشتوية المناسبة وتجنب التيارات الباردة.. ودَفّوا أنفسكم وأطفالكم.
في وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، غدًا في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على شرق وشمال المملكة. كما توقعت الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 45 كم/ ساعة في حين ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الخليج العربي.
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