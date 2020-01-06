السعودية اليوم / استئصال ورم متجذر في قاع الجمجمة لمريضة بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

أجرى بفضل الله فريق جراحة قاع الجمجمة و الأوعية الدماغية لجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة عملية ناجحة لإستئصال ورم متجذر في قاع جمجمة لمريضة كانت تعاني من صداع مزمن في الجزء الخلفي للرأس .

وبعد عمل فحوصات تصويرية تبين وجود ورم حميد في قاع الجمجمة أمام جذع الدماغ (الثقبة العظمى) وتم اتخاذ القرار الطبي بضرورة استئصاله خلال عملية عن طريق فتحة جراحية خلف الأذن للوصول الى قاع الجمجمة تكللت ولله الحمد .

وقد غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة بعد إكمال البرنامج العلاجي .

// انتهى //

10:04ت م

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