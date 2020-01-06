السعودية اليوم / التأمينات الاجتماعية ضمن أفضل 15 جهة حكومية حسب تصنيف مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية



الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

حققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إنجازاً جديداً يضاف الى إنجازاتها العديدة في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية، ولا زالت المؤسسة محافظة على صدارتها في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية في قطاع العمل والعمال بنسبة تجاوزت 95%، ومسجلةً حضورها في الفئة البلاتينية ضمن أفضل 15 جهة حكومية في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية بحسب ما جاء في تقرير نضج الخدمات الحكومية الرقمية للربع الثالث للعام 2019م لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر).

وأكد مساعد المحافظ لتقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران أن تحقيق المؤسسة لهذا الإنجاز جاء نتيجة للجهود التي تبذلها المؤسسة نحو التحول الرقمي الكامل وسعيها الدائم لكل جديد يظهر على الساحة التقنية في سبيل تطوير الخدمة المقدمة لعملائها وبما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني.

يعد مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية أداة تقييم لقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويحسن ذلك عملية تقديم الخدمات الحكومية ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وهو أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في برنامج التحول الوطني 2020.

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09:56ت م

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