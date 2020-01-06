شكرا لقرائتكم خبر عن «هذه مدينتي».. تعيد الحياة لـ 4 معالم بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
وهدفت مبادرة "هذه مدينتي" إلى تحسين مظهر المعالم السياحية في محافظة الطائف وإبرازها بشكل حضاري ومتقدم، ومن أبرز هذه المعالم التي شملتها المبادرة (قصر البوقري - قصر شبرا - سوق البلد - الهدا).
وبدأت المبادرة في أول أيامها بتحسين مظهر قصر البوقري أحد القصور القديمة الواقعة في الطائف وتعود ملكيتها لأسرة "آل بوقري"، وذلك بإزالة الزوائد الشجرية والمخلّفات المحيطة بالقصر، وإزالة التشوهات البصرية في محيطه، إضافة إلى تنظيف القصر من الداخل.
كما اشتملت المبادرة أيضا على زرع عدد من الشتلات الشجرية بمواقع عدة في سوق البلد بهدف تزيين السوق وتجميله، و رسم عدد من المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة أمام متحف قصر شبرا الإقليمي.
يذكر أن عدد الساعات التطوعية التي قدمها المتطوعون المشاركون في مبادرة "هذه مدينتي" بلغ 1314 ساعة تطوعية.
كانت هذه تفاصيل خبر «هذه مدينتي».. تعيد الحياة لـ 4 معالم بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.