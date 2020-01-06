شكرا لقرائتكم خبر عن «هذه مدينتي».. تعيد الحياة لـ 4 معالم بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

شارك أكثر من 73 متطوعا في مبادرة "هذه مدينتي"، التي نفذتها جامعة الطائف، ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف والهيئة العامة للسياحة، في عدد من المعالم السياحية بالمحافظة.

وهدفت مبادرة "هذه مدينتي" إلى تحسين مظهر المعالم السياحية في محافظة الطائف وإبرازها بشكل حضاري ومتقدم، ومن أبرز هذه المعالم التي شملتها المبادرة (قصر البوقري - قصر شبرا - سوق البلد - الهدا).

وبدأت المبادرة في أول أيامها بتحسين مظهر قصر البوقري أحد القصور القديمة الواقعة في الطائف وتعود ملكيتها لأسرة "آل بوقري"، وذلك بإزالة الزوائد الشجرية والمخلّفات المحيطة بالقصر، وإزالة التشوهات البصرية في محيطه، إضافة إلى تنظيف القصر من الداخل.

كما اشتملت المبادرة أيضا على زرع عدد من الشتلات الشجرية بمواقع عدة في سوق البلد بهدف تزيين السوق وتجميله، و رسم عدد من المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة أمام متحف قصر شبرا الإقليمي.

يذكر أن عدد الساعات التطوعية التي قدمها المتطوعون المشاركون في مبادرة "هذه مدينتي" بلغ 1314 ساعة تطوعية.