شكرا لقرائتكم تعرف على أبرز 10 فعاليات اليوم في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-06 تعرف على أبرز 10 فعاليات اليوم في المملكة من بينها مباراة الهلال والخليج ومهرجان المرأة وسوق العمل متابعات الخليج 365 - الرياض تشهد المملكة العديد من الفعاليات والأنشطة المقامة في مختلف المناطق اليوم الاثنين 6 يناير 2020م، الموافق 11 جمادى الأولى 1441هـ. ومن ضمن هذه الفعاليات ورشة عمل التخطيط لتطوير تطبيقات الجوال لرواد الأعمال تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الخبر. Advertisements كما يشهد الملعب الرديف بنادي الهلال بمنطقة الرياض انطلاق مباراة الهلال والخليج مساء اليوم . وفي أبها تنطلق فعاليات مهرجان المرأة وسوق العمل بمعرض أبها بارك، وفي مكة المكرمة ينطلق مهرجان عسل العرضيات 8 في محافظة العرضيات. ومساء يكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة الأهلي والنصر في جدة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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