تفاصيل ضبط عاملة تروج المخدرات لطالبات جامعة الملك عبدالعزيز

2020-01-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وكیلة شطر الطالبات في السلیمانیة بجامعة الملك عبدالعزيز هناء جمجوم، عن تفاصيل واقعة القبض على عاملة وافدة من جنسية آسيوية بحوزتها حبوب مُخدرة داخل الجامعة.

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وقالت هناء جمجوم في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن إدارة الجامعة تلقت بلاغاً من هيئة التدريس والطالبات بوجود شك بقيام إحدى العاملات ببيع أشياء غريبة.

وأضافت أن إدارة الأمن داخل الجامعة نصبت كميناً للعاملة وجرى ضبط حبتين من الحبوب المخدرة معها، مبينة أنه جرى تسليم العاملة إلى الجهات الأمنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتابعت هناء جمجوم أن العاملة اعترفت خلال التحقيقات بالحصول على الحبوب المخدرة من صديقة لھا تعمل بأحد مستشفیات الصحة النفسیة، موضحةً أنهم أبلغوا الشركة التابعة لها العاملة بخطاب رسمي بشأن الواقعة.

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