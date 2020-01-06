سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 5 يناير 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، الأحد، ليسجل 87 جنيها خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوق السوداء)، في حين استقر سعر العملة الخضراء في البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.



ويخضع سعر الدولار الرسمي في السودان لسعر ثابت يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.

وكان الجنيه السوداني أنهى عام 2019 مسجلا زيادات كبيرة في سعره خلال تعاملات السوق السوداء، ولم تفلح جهود الحكومة السودانية حتى الآن في السيطرة على أزمة شح السيولة الأجنبية.

ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

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والأسبوع الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء في السودان الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 بشكل نهائي، متضمنة استمرار الدعم الحكومي للسلع والمحروقات حتى مارس/آذار المقبل.

سعر اليورو والإسترليني

وبحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 50.21 جنيه للشراء مقابل 50.47 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 58.91 جنيه للشراء مقابل 59.21 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل اليورو 97.26 جنيه، وسجل الإسترليني 114.6 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي، وفق المركزي السوداني، 11.99 جنيه للشراء مقابل 12.05 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.25 جنيه للشراء و12.31 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 147.68 جنيه للشراء مقابل 148.42 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 23.20 جنيه، والدرهم الإماراتي 23.84 جنيه، والدينار الكويتي 257.8 جنيه.