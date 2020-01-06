طريق الطوال ــ صامطة الجديد ينزف بدماء عابريه

2020-01-06

متابعات الخليج 365 ــ علي مدخلي ــ جازان

ناشد سالكو الطريق الجديد الرابط بين محافظتي الطوال وصامطة الجهات المختصة بالعمل على توسعته وازدواجه بسبب ما يسببه من حوادث شنيعة راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، مؤكدين أن هذا الطريق أصبح شبحاً مخيفاً يطارد سالكيه وينزف بدمائهم منذ حوالي عشر سنوات دون حلول على الواقع حتى الآن.

وقال أحمد حمدي لـ”متابعات الخليج 365“: إن الطريق من الطرق الحيوية فهو رابط بين محافظتين فيهما كثافة بشرية عالية، بالإضافة إلى استخدامه أيضاً من قبل رجال قواتنا المسلحة البواسل المرابطين في الحد الجنوبي، لذا فهو بحاجة ماسة إلى مشروع ازدواج، لتقليل مخاطر الحوادث التي تقع دائمًا، ويذهب ضحيتها أبرياء، لكون الطريق غير مزدوج، مؤكدًا أن المطالبات بازدواج الطريق، مستمرة منذ سنوات ولكن لا تجد استجابة حتى الآن.

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وأوضح أحمد مشهور أن الطريق يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، ولكن بوضعه الحالي يشكل خطراً حقيقياً على سالكيه بسبب عدم ازدواجه فهو مسار واحد فقط، مؤكداً في الوقت ذاته وقوع حوادث أليمة أدت إلى وفيات وإصابات، لذا نأمل النظر في وضعه بشكل عاجل.

واعتبر علي صميلي أن طريق الطوال – صامطة الجديد أصبح يسمى طريق الموت بسبب المعاناة الدائمة والهاجس المخيف وما خلفه من مآسٍ ومخاطر أرهقت وأحزنت الكثير من الأسر بفقدان أحد أبنائهم على هذا الطريق، مؤملاً أن يحظى هذا الطريق الحيوي بمشروع ازدواج، وأن يكون حاضراً ضمن المشاريع المعتمدة في ميزانية وزارة النقل لهذا العام.

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