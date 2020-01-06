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2020-01-06 المملكة تدين الهجوم على قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية أدى لمقتل وجرح أمريكيين متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا، أدى لمقتل وجرح أمريكيين. وأكدت وزارة الخارجية وقوف المملكة إلى جانب جمهورية كينيا الصديقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبًا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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