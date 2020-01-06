طالع وظائف جدارة التعليمية يناير عبر موقع وزارة الخدمة المدنية في 5 خطوات

وظائف جدارة التعليمية قدم الآن عبر موقع وزارة الخدمة المدنية في 5 خطوات يقدمها موقعنا لكم من أجل التيسير على المتقدمين على موقع جدارة 1441 من أي مكان في المملكة العربية السعودية، وقد طرحت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية العديد من الوظائف التعليمية، مما دفعنا إلى عرض رابط وظائف جدارة التعليمية قدم الآن استجابة لبحث متابعى من مواطنى المملكة.

وظائف جدارة التعليمية

يستقبل موقع جدارة 1441 للتوظيف المتقدمين من الرجال والنساء للالتحاق في الوظائف التعليمية عبر موقع وزارة الخدمة المدنية، كما يستمر الموقع بتقديم المزيد من الوظائف على مدار السنة وفق الشروط والمؤهلات التى تكون محددة لكل وظيفة حتى أصبح من أهم المواقع الخدمية بالمملكة ومحل بحث الكثير من الشباب الراغبية الحصول على وظائف خالية في جميع التخصصات وبكافة المؤهلات، ويعمل على القضاء على البطالة في المجتمع.

خطوات التسجيل في موقع جدارة 1441

نقدم لكم طريقة التسجيل في موقع جدارة 1441 في 5 خطوات على النحو التالي:

الدخول على موقع جدارة 1441الإلكتروني

اضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

حدد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشيرة في المربع المخصص.

حدد الرغبات المكانية وفق ترتيب أولوياتها لدي المتقدم أو المتقدمة من خلال الاختيار من بين الوظائف.

لابد من طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به، من أجل الاستفسار أو التظلم في وزارة الخدمة المدنية بعد ذلك.

والجدير بالذكر أن أعلنت وزارة الخدمة المدنية عبر منصة التوظيف الإلكترونية موقع جدار 1440 عن أن القبول بين المتقدمين يكون من خلال دجة المفاضلة والتى محددة بنحو 100 نقطة تم توزيعهم على 40 درجة لمعدل الخاص بالمؤهل العلمي، و40 نقطة اختبار قياس كفايات المعلمين، 20 نقطة أقدمية التخرج حيث يتم احتساب نقطتين عن كل سنة أقدمية بحوالى10 سنوات كحد أقصي.