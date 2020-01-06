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عدن - ياسمين التهامي - شرب الماء بصفة عامة في الحياة شيء ضروري جدًّا لاستمرارها، لكن شرب الماء الساخن يساعد كثيرا الجسم، ويوفر له طاقة كبيرة جدا مقارنة مع الماء البارد، ليعمل بشكل أكثر إنتاجية ونشاطا.

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ماذا يفعل شرب الماء الساخن على معدة فارغة؟.. ستندهش حين تشاهد هذا ’’الفيديو’’



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كما أن الأطباء يوصون بشرب الماء الساخن أو الدافئ في أي وقت في اليوم، وبالخصوص في الصباح سواء وحده أو مع الليمون أو الشاي، لماذا؟ لأن الماء البارد يخلو من العديد من المعادن الضرورية جدا للجسم، بينما يتميز الماء الساخن بتوفير فوائد لا تحصى للجسم.

ومن أهم هذه الفوائد:

1- يساعد على تطهير عملية الهضم:

فكوب واحد من الماء الساخن في كل يوم وبالتحديد في الصباح على الريق، يساعد بشكل كبير في تطهير الجسم من السموم، كما أنه يساعد على هضم الغذاء يشكل أفضل، ويحافظ على سلامة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على معادن مفيدة جدا بخلاف للماء البارد.

2- يعمل على تجنب الإمساك:

فالماء الساخن يساعد بشكل فعال على تجنب حالة الإمساك، التي تنتج عادة عن عوز في المياه، أي احتياج الجسم للماء، لهذا فإن شرب الماء الساخن على الريق، يؤدي إلى تحسين حركة الأمعاء.

3- تخفيف الآلام:

للماء الساخن قدرة مهمة في تخفيف حدة الألم، كألم الصداع، والتشنجات العضلية، كما أنه يعدّ مسكنًا لعضلات البطن، ويساعد على تدفق الدم بشكل أفضل، واسترخاء العضلات.

4- تحسين الدورة الدموية:

عندما تشرب كأسا من الماء الساخن على الريق؛ فإنه يساعدك على التخلص من كمية مهمة من الدهون في الجسم، وبالتالي تدفق أفضل للدم، وتعزيز الدورة الدموية.

5- إيقاف الشيخوخة المبكرة:

إن تواجد السموم في جسم الإنسان بإمكانه أن يؤدي مباشرة إلى الشيخوخة المبكرة، وهذا ما لا يتمناه أحد، لكن مع احتساء كوب من الماء الساخن على الريق في الصباح لن تقلق أبدا، واطمئن؛ لأن الماء الساخن يقوم يطرد كل تلك السموم من خارج الجسم، كما أنه يعمل على إصلاح خلايا الجلد ومرونتها، وبالتالي التخلص من الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

6- إنقاص الوزن الزائد:

إن احتساء كوب من الماء الساخن على الريق في الصباح، يمكنه أن يساعد على فقدان الوزن؛ فالمياه الدافئة تزيد من حرارة الجسم، ما يسمح للجسم بحرق المزيد من السعرات الحرارية.