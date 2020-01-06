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أطرف الكاريكاتيرات حول إجازة منتصف العام الدراسي

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مع بدء إجازة نصف العام الدراسي يتفرغ البعض لممارسة هواياتهم المفضلة، أو تنفيذ مشروعاتهم المؤجلة، وهناك من يقضي إجازته في الرحلات السياحية الخارجية، فيما يتجه آخرون للنوم والاسترخاء.

وفيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

عبدالله جابر- مكة4f3c1656a3.jpg

عبدالسلام الهليل- الرياض

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عبدالله المرزوق- الجزيرة

19ecb014d7.jpg

سالم الهلالي- عكاظ

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22cd2d0ea7.jpg

عبدالله جابر- مكة576a9f090f.jpg

مفرح الزيادي- الجزيرة

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ربيع- الرياض

3fc07baa1e.jpg

سالم الهلالي- عكاظ

1a86a6ee8a.jpgعبدالله المرزوق- الجزيرة

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