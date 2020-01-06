- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
︎ :
.
مع بدء إجازة نصف العام الدراسي يتفرغ البعض لممارسة هواياتهم المفضلة، أو تنفيذ مشروعاتهم المؤجلة، وهناك من يقضي إجازته في الرحلات السياحية الخارجية، فيما يتجه آخرون للنوم والاسترخاء.
وفيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:
عبدالله جابر- مكة
عبدالسلام الهليل- الرياض
عبدالله المرزوق- الجزيرة
سالم الهلالي- عكاظ
عبدالله جابر- مكة
مفرح الزيادي- الجزيرة
ربيع- الرياض
سالم الهلالي- عكاظ
عبدالله المرزوق- الجزيرة
كانت هذه تفاصيل خبر أطرف الكاريكاتيرات حول إجازة منتصف العام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.