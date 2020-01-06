أطرف الكاريكاتيرات حول إجازة منتصف العام الدراسي

︎ :

.

مع بدء إجازة نصف العام الدراسي يتفرغ البعض لممارسة هواياتهم المفضلة، أو تنفيذ مشروعاتهم المؤجلة، وهناك من يقضي إجازته في الرحلات السياحية الخارجية، فيما يتجه آخرون للنوم والاسترخاء.

وفيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

عبدالله جابر- مكة

عبدالسلام الهليل- الرياض

عبدالله المرزوق- الجزيرة

سالم الهلالي- عكاظ

Advertisements

عبدالله جابر- مكة

مفرح الزيادي- الجزيرة

ربيع- الرياض

سالم الهلالي- عكاظ

عبدالله المرزوق- الجزيرة



