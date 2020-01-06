بالفيديو.. العمري: ارتفاع الطلب على العقارات سيضرب القطاع الخاص

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أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري إن ارتفاع المديونيات على المواطنين، والطلب الاستهلاكي سيضرب القطاع الخاص مما يتسبب في فصل الموظفين.

وأوضح العمري خلال حواره في برنامج “تم”:” خلال ال4 سنوات التي أقرت فيها الرسوم تم تحريك التمويل وتحرير الأرضي الخام من الاحتكار “، مشيرا:” عندما توقفت العجلة التي تحرك الرسوم أصبحنا نواجه أزمة تنموية كبيرة”.

ولفت العمري:” سنصل إلى مليون و200 ألف مواطنين مقترضين قروض عقارية تأخذ والبنوك 60 % من راتبه”.