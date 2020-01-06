«الاتصالات السعودية» في مأزق قانوني بسبب الشعار الجديد

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وضعت شركة الاتصالات “ STC ” نفسها في مأزق قانوني جراء تطابق شعارها الجديد مع لوجو شركة أمريكية شهيرة، وقد يسبب الشعار الجديد للاتصالات السعودية STC لها الكثير من المتاعب القانونية خصوصاً فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحماية العلامة التجارية لاعتباره نسخة معدلة من شعار شركة تقنية أمريكية.

وبات الشعار الجديد مطابقًا لـ CTS ، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متخصصة بتصنيع أجهزة الاستشعار والمحركات والمكونات الإلكترونية.

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ووقعت شركة الاتصالات في فخ الشركة المصممة لفكرة الشعار الأساسية والتي تطابقت مع شعار شركة أمريكية شهيرة..، حيث ظهرت ” T ” هي نفسها في الشعارين مع تغيير اللون فقط.

وأحدثت مسألة تشابه شعار شركة الاتصالات مع الشركة الأمريكية موجة من التساؤلات والانتقادات على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.



