القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بسيارة بدون لوحات في الخبر (فيديو)

︎ : . أعلنت الإدارة العامة للمرور القبض على قائد مركبة مارس التفحيط والاستعراض بمركبته في أحد الطرق بمحافظة الخبر، يوم الخميس الماضي. Advertisements وأوضحت الإدارة أنه جرى توقيف المفحط وتحويله للهيئة المرورية، تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه. وأظهر مقطع فيديو قائد مركبة يمارس التفحيط والاستعراض بسيارة من نوع “كابرس”، بعدما قام بإخفاء لوحاتها، فيما حاولت الشرطة توقيفه إلا أنه لاذ بالفرار.





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