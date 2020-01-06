فيديو.. لحظة دخول اللص إلى منزل نانسي عجرم ومواجهته لزوجها

︎ :

.

نشرت قناة “Mtv” اللبنانية مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام أحد اللصوص منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومحاولة سرقة المنزل، حيث نجح زوجها الطبيب فادي الهاشم في قتله بعدما تبادلا إطلاق النار.

وأظهر الفيديو الذي رصدته إحدي كاميرات المراقبة دخول السارق للمنزل فجر اليوم، ومن ثم بدأ بمعاينة المكان، لكنه فوجئ بفادي الهاشم أمامه، حيث قام بإشهار مسدسه نحوه، فيما تمكن الهاشم من الهرب من اللص، ثم عاد برفقة شخصين حاملاً مسدساً ليلاحقه ويقتله إثر تبادل لإطلاق النار بينهما.

Advertisements

وقالت الفنانة نانسي عجرم لقناة Mtv اللبنانية في أول تعليق على الحادث: “أشكر كل مَن اطمأنّ عن عائلتي، وأولادي بخير”.

وشهد منزل الفنانة نانسي عجرم في منطقة نيو سهيلة كسروان بمحافظة جبل لبنان حادِثة قَتل، فيما تعرضت الفنانة اللبنانية لإصابة في قدمها، وذلك بعد أن دخل لص سوري عمره 30 عاماً إلى المنزل ملثمًا بقصد السرقة.



