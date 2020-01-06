

الطائف 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

شارك أكثر من 73 متطوعا في مبادرة "هذه مدينتي"، التي نفذتها جامعة الطائف، ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف والهيئة العامة للسياحة، في عدد من المعالم السياحية بالمحافظة.

وهدفت مبادرة "هذه مدينتي" إلى تحسين مظهر المعالم السياحية في محافظة الطائف وإبرازها بشكل حضاري ومتقدم، ومن أبرز هذه المعالم التي شملتها المبادرة (قصر البوقري - قصر شبرا - سوق البلد - الهدا).

وبدأت المبادرة في أول أيامها بتحسين مظهر قصر البوقري أحد القصور القديمة الواقعة في الطائف وتعود ملكيتها لأسرة "آل بوقري"، وذلك بإزالة الزوائد الشجرية والمخلّفات المحيطة بالقصر، وإزالة التشوهات البصرية في محيطه، إضافة إلى تنظيف القصر من الداخل.

كما اشتملت المبادرة أيضا على زرع عدد من الشتلات الشجرية بمواقع عدة في سوق البلد بهدف تزيين السوق وتجميله، و رسم عدد من المواقف لذوي الاحتياجات الخاصة أمام متحف قصر شبرا الإقليمي.

يذكر أن عدد الساعات التطوعية التي قدمها المتطوعون المشاركون في مبادرة "هذه مدينتي" بلغ 1314 ساعة تطوعية.

// انتهى //

07:31ت م

0011





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / جامعة الطائف: 73 متطوعا شاركوا في تنفيذ مبادرة "هذه مدينتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.