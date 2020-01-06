سياسي / فوز زوران ميلانوفيتش بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا



زغرب 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس

فاز رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، وهزم الرئيسة المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا غرابار كيتاروفيتش التي فشلت في كسب تأييد اليمين القومي.

ووفقا للنتائج شبه النهائية الصادرة عن لجنة الانتخابات، حصل ميلانوفيتش على 52,7 % من الأصوات مقابل 47,3 % لمنافسته.

ووعد الرئيس الجديد، وهو دبلوماسي سابق يبلغ من العمر 53 عامًا، خلال الحملة بجعل كرواتيا "جمهورية للجميع". وقال بعد الفوز "دعونا نتحد في خلافاتنا".

وأتت الدورة الثانية من هذه الانتخابات بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يدير مرحلة ما بعد خروج بريطانيا.

والرئاسة في كرواتيا منصب فخري إلى حد كبير.

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07:26ت م

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