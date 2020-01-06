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استمرار تدني درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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