تعرف على مكافأة الوليد بن طلال للنصر بعد تحقيق لقب السوبر

︎ :

.

كافأ الأمير الوليد بن طلال، نادي النصر بمليون ريال بعد تحقيق بطولة كأس السوبر بالفوز أمام نظيره التعاون.

وقال الأمير الوليد بن طلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أهنئ نادي النصر بتحقيق كأس السوبر، وبهذه المناسبة أعلن عن مكافأة مليون ريال له”.

وتوج النصر بكأس السوبر السعودي بعد فوزه على نظیره التعاون بركلات الترجیح بنتیجة 5/4 في المباراة التي أقیمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضیة في جدة.

