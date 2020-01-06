«التعاون الخليجي» يدعو الأطراف المعنية في العراق إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، إن دول المجلس تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق الشقيق.

ودعا عبداللطيف الزياني الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة، المتوترة أصلًا، وشعوبها أي تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها.

وأهاب الأمين العام في ختام تصريحه بالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية للعالم.