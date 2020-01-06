وكالة أمريكية تسجِّل براءة اختراع لباحث سعودي في علاج السرطان

أعلنت وكالة حكومية تابعة لوزارة التجارة الأمريكية عن تسجيل براءة اختراع في علاج الأورام السرطانية باسم باحث سعودي.

هذا الإنجاز كشفت عنه وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

حيث ذكرت الوزارة أن رئيس الفيزيائيين الطبيين بقسم الأورام في الشؤون الصحية بها الدكتور ممدوح بن سعود القثامي، حصل على براءة الاختراع من مكتب الاختراعات الأمريكية والعلامات التجارية uspto.

ومن جانبه، وجه القثامي شكره إلى الوزارة وإلى هيئة الشؤون الصحية بها، وعلى رأسهما وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله البندر، الذين لولاهم «لم نكن لنصل إلى أفضل المراتب، ولولا جهودكم لما كان هذا النجاح» بحسب تغريدته التي نشرها على صفحته بـ«تويتر»، اليوم الأحد.

يُذكر أن مكتب الاختراعات الأمريكية والعلامات التجارية uspto يوصف بأنه وكالة بوزارة التجارة الأمريكية يصدر براءات الاختراع، ويسجل العلامات التجارية ويحدد الملكية الفكرية، وفق موقعه الرسمي: